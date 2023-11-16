Motor ustasından 2. el araba hangi şehirlerden alınır hangilerinden alınmaz?

Sıfır otomobil almaya gücü yetmeyenler 2. el araçlara yöneldi. Motor ustası 2. el araç alırken nelere dikkat etmek gerektiğini açıkladı. Bu detayları okuyanlar çok şaşıracak.

Motor ustasından 2. el araba hangi şehirlerden alınır hangilerinden alınmaz?

EksiSeyler.com'da yer alan bilgilere göre; 2. el araç almak isteyenlerin ortak merakını bir motor ustası giderdi.

Hangi illerden otomobilin 2. elinin alınmaması gerektiğini söyleyen motor ustasının detay çektiği noktalar aracın ömrü için oldukça önemliydi.

Örneğin Antalya ve Erzurum'da bulunan iki otomobili kıyaslayan motor ustası Antalya'daki sıcağı yiyen motor ve Erzurum'da soğuğu yiyen motorun diğer yerlere göre daha çok etkilenebileceğini gözler önüne serdi.

İstanbul trafiğinde dur kalk yapan bir otomobilin de Afyonkarahisar'dakinden daha kötü durumda olduğunun gözden kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.

2. EL ARABA NEREDEN ALINMAZ

Araç alırken dikkat edilmesi gerekenleri motor ustası şöyle özetledi:

Sıcak bölgelerden alınan otomobillerde kozmetik ile ilgili sorunların gözlemlendiği doğrudur. Güneş yanığı, torpido çatlaması, döşemelerin solması ve vernik atması gibi. Yine çok sıcak bölgelerden alınacak bir otomobilin motoruna da detaylı bir şekilde baktırmak gerekebilir. Özellikle birçok arabanın conta yaktığı, hararet yaptığı veya rektifiye görmüş bir motora sahip olduğu bilinen bir durum. Biliyoruz ki; kapağı taşlanmış bir otomobilin ikinci şansı olmayabilir.

Nem oranı yüksek, denize çok yakın mesafede bulunan ya da sürekli yağış alan bir bölgede kullanılmış bir otomobilin de metal aksamları zayıflamış ve çürümeye başlamış olabilir. Özellikle sel geçmişi olan bölgelerden araç alırken çok daha detaylı bir araştırma içine girilmesi gerekir. Ülkemizde maalesef çok sayıda sel hasarlı otomobil satışı yapılmakta ve sel hasarlı bir otomobil ise alıcı kişinin hayatını karartabilmektedir.

KÜÇÜK İLÇELER, KASABALAR VE KÖYLERDEN ALINAN ARAÇLARA DİKKAT

Yolları parke taşı ile döşenmiş bir şehirden otomobil aldığınızda yine alt düzen ile ilgili sorunlar yaşamanız da muhtemel. Örneğin çok küçük ilçeler, kasabalar, köyler. Bu şimdi saçma gibi görünse de, yolları köstebek yuvası haline gelmiş bir şehirden alınacak otomobil size alt düzen ile ilgili bir dünya masraf açabilir.

Soğuk bölgelerden alınan otomobilin motorunda ise daha fazla aşınma gözlemlenir. Yani motorun ömrü bir noktada daha kısa olur denilebilir. Çünkü soğuk yağ ile motorun çalıştırılmış olduğu gerçeği asla gizlenemez bir durumdur. Ben hem Antalya’da, hem Novosibirsk'de tamircilik yapmış biri olarak bunu size net olarak söyleyebilirim. Ayrıca bunun içerisine şanzıman da giriyor maalesef. Yine soğuk bölgelerden alınan otomobillerin plastik aksamları kırılmaya daha müsait olur. Sıcak bir şehirde bulunan bir otomobilin tamponu biraz esnerken, soğuk bir şehirde bulunan aracın tamponu yumurta kabuğu gibi kırılabilir.

SICAK BÖLGEDEN ARAÇ ALINMAZ

Sıcak bölgelerden alınan otomobilin motorunun içi çamurlaşmış ve pas içindeyken, soğuk bölgelerden alınan otomobilin motorunun içi ayna gibidir. Çünkü soğuk bölgede antifriz kullanılmış, sıcak bölgede ise çeşme suyu doldurulmuş olabilir. Alırken bakmak gerekir.

Görüldüğü gibi her bölgenin kendine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Fakat ben şahsen 100 bin kilometrede bir aile otomobilini İstanbul’dan alacağıma, Afyonkarahisar'da 200 bin ve fazlasını yapmış bir otomobili tercih ederim. Fakat en önemli kıstas kullanıcıdır. Kullanıcı arabasına dikkat etmediyse yapılacak bir şey yok maalesef.

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