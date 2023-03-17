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İndirim pompaya yansıdı motorin 20 liranın altına düştü

Motorinde indirim pompaya yansıdı, mazot 20 liranın altına düştü. Böylece uzun bir aradan sonra motorinin litre fiyatı benzinin fiyatından geriye düşmü oldu.

Haber Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 11:01
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Motorinde indirim pompaya yansıdı 20 liranın altına düştü

İndirim pompaya yansıdı motorin 20 liranın altına düştü
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Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların ardından motorinde bugün itibarıyla yapılan 1,34 TL'lik fiyat indirimi pompaya yansıdı. Bu indirimle birlikte motorin benzin fiyatının altına indi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 19.61 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.54 liradan satılıyor. Ankara'da motorin 20.02 lira, İzmir'de ise 20.11 lira.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla dengelenmeye çalışılıyor.

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