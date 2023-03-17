İndirim pompaya yansıdı motorin 20 liranın altına düştü

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların ardından motorinde bugün itibarıyla yapılan 1,34 TL'lik fiyat indirimi pompaya yansıdı. Bu indirimle birlikte motorin benzin fiyatının altına indi.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 19.61 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.54 liradan satılıyor. Ankara'da motorin 20.02 lira, İzmir'de ise 20.11 lira.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan eşel mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla dengelenmeye çalışılıyor.