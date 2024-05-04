Dövmeyi sakın yanlış silmeyin! Büyük tehlikeler ortaya çıktı. Uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

Dövme silme işlemlerinde yapılan hatalar, telafisi mümkün olmayan zararlara yol açabiliyor.

Tecrübesiz ve bilgisiz kişilerce gerçekleştirilen bu işlemler, kalıcı estetik problemlere ve ekonomik kayıplara sebep oluyor.

Dövme taşıyan bireyler, kamu kurumlarında görev alacak personelin tanınabilirliği ve kimlik ifşası riskleri nedeniyle genellikle tercih edilmiyorlar.

Bu yüzden, sağlık kontrolünden geçen ve dövmesi bulunan bireyler, dövmelerini aceleyle ve yanlış yöntemlerle silmeye çalışarak beklenmedik sonuçlarla karşılaşabiliyorlar.

Tecrübesiz kişiler tarafından yapılan dövme silme işlemleri, sadece kalıcı estetik problemlere değil, aynı zamanda maddi zararlara da yol açabiliyor.

Estetik Cerrah Dr. Serkan Öztürk, "Dövme çıkarma işlemi, dövme yapma işleminden daha zor, masraflı ve dikkat gerektiren bir süreçtir" diye belirtti.

Dr. Serkan Öztürk'e göre:

"Asit kullanımı sonucunda, normal cilt dokusu zarar görebiliyor ve dövme silinse dahi, tedavi bölgesinde yanıklar meydana gelme olasılığı fazladır. Bu yanık izleri, dövme gibi kişinin tanınmasına sebep olabileceğinden, kamu kurumlarına giriş sınavlarında problem yaratabiliyor. Dövme silme işleminden sonra ortaya çıkan istenmeyen durumlardan bir diğeri de, uygun olmayan cihazların kullanılmasıdır. Genellikle epilasyon için tasarlanmış lazer cihazlarıyla yapılan dövme silme işlemleri, istenmeyen yanıklara ve izlere neden olabiliyor."

Dermatoloji Uzmanı Fulya Tezel ise şunları aktarıyor:

"Dövme silme sırasında yapılan lazer atışları, cilt altındaki renk pigmentlerine odaklanır ve onları parçalayarak bağışıklık sistemi tarafından emilmesini sağlabileceği biliniyor. Ardından bu parçalar vücuttan atılır. Cilt, lazer atışlarına tepki olarak şişme ve kızarıklık gibi reaksiyonlar gösterebilir. Bu durumda, cildi rahatlatmak için buzla dolu bir havlu ile kompres yapılması önerilir."

Dövme silme işleminden bir gün sonra, ciltte kabuklanmalar meydana gelebilir ve nem seviyesinde dalgalanmalar olabileceği biliniyor. Nem dengesini korumak ve dövme bölgesinin zarar görmemesi için, dermatologunuz özel bir krem önerebilir. Cilt tipinize ve işleme uygun olarak önerilen kremin dışında başka bir ürün kullanmaktan kaçınmalısınız. Beklenmedik bir durumla karşılaşıldığında, dermatoloğunuza başvurmanız önemlidir."

Çok sıcak suyla duş almak, saunaya gitmek veya buhar banyosu yapmak gibi etkinliklerden kaçınmak gerekir. Amacımız, zaten hassas olan cildi daha fazla zorlamamaktır. Sıcak su ve yoğun buhar, cildin nem dengesini bozduğu için, işlemden sonraki ilk iki gün bu tür etkinliklerden uzak durulmalıdır.

Dövme silme işleminden sonra cildinizin sağlığını korumak için uygulanması gereken bu adımlara ek olarak, en önemlisi cildinizi temiz tutmaktır. Dövme bölgesi, açık bir yara olarak kabul edilebileceğinden, temiz tutulmadığı takdirde enfeksiyon kapma riski bulunur. Bu riski en aza indirmek için, tedavi gören bölgeyi temiz tutmak çok önemlidir. Ayrıca, lazer atışlarının yapıldığı dövme bölgesi güneşten korunmalıdır. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için düzenli olarak güneş kremi kullanılmalıdır. Güneş ışınlarının daha az zarar verdiği kış ayları, dövme silmek için en uygun zamanlardır.

ASİTLE YAKMAK RİSKLİDİR

Dövme silmede kullanılan tehlikeli yöntemlerden biri de, asit uygulayarak dövme bölgesini yakmaktır. Asit uygulamasından sonra, normal cilt dokusu da zarar görebilir ve dövme silinse bile, tedavi edilen alanda yanıklar oluşabilir. Bu yanık izleri, dövme gibi kişinin tanınmasına neden olabileceğinden, kamu kurumlarına giriş sınavlarında engel oluşturabileceği olasığı fazla olduğu bildirildi.

LAZER CİHAZLARIYLA DÖVME SİLMEKTEN KAÇINILMALI

Dövme silme işleminden sonra meydana gelen istenmeyen durumlardan bir diğeri, uygun olmayan cihazların kullanılmasıdır. Özellikle epilasyon için tasarlanmış lazer cihazlarıyla dövme silme işlemleri, istenmeyen yanıklara ve izlere yol açabilir.

DÖVME SİLDİRMEK CİDDİ BİR KARARDIR

Dövme sildirmeyi düşünenler için en önemli husus, bu işlemin tıbbi bir müdahale olduğu ve mutlaka konusunda uzman, yetkili doktorlar tarafından yapılması gerektiğidir.

Kuaförlerde veya güzellik salonlarında yapılan dövme silme işlemleri yasal değildir ve yetkisiz kişiler tarafından yapıldığında kalıcı hasarlara yol açabilir.

Dövme çıkarma işlemi, dövme yapma işleminden daha zor, daha pahalı ve daha fazla dikkat gerektiren bir süreçtir ve kesinlikle sağlık kuruluşlarında yetkili doktorlar tarafından gerçekleştirilmelidir.

Dövme yaptırırken bir kez düşünülüyorsa, sildirirken yüz kez düşünülmelidir.