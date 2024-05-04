Çeşitli suçlardan aranan 741 şahıs yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından halkın huzuru ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele çerçevesinde 01-30 Nisan tarihleri arasında yapılan uygulama ve denetimlerde aranan şahısların yakalanmasına yönelik 140 bin 662 şahıs ile 74 bin 445 araç sorgulandı, 741 çeşitli suçlardan aranan şüpheli ile 25 kayıp şahıs bulundu, 34 adet tabanca, 61 adet av tüfeği, 10 adet kurusıkı tabanca 300 adet mühimmat ele geçirildi.

79 uyuşturucu ve kaçakçılık olayı yaşanırken, olaylarda 89 şahıs yakalandı, 16 bin 400 adet makaron, 710 gram kubar esrar, 352 adet sentetik ecza hapı, 41 kök kenevir, 41 gram skunk, 4 gram kenevir tohumu, 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Nisan ayında 1’i FETÖ/PDY silahlı terör örgütü, 1’i DEAŞ silahlı terör örgütü, 1’i DHKP/C silahlı terör örgütü, 1’i PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 4 şahıs yakalanmış, 1 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından aynı ayda 11 olaya müdahale edildi, 11 müşteki-mağdur ve 3 şüpheli belirlendi, ayrıca 8 faili meçhul olay şüphelisinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Terör örgütü propagandası yapmak suçundan 14, uyuşturucu veya uyarıcı maddeye özendirme suçundan 2, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 11 açık kaynak araştırma raporu düzenlendi.

Trafik Şube Müdürlüğü emrinde görevli Trafik Jandarması Timleri tarafından, 30 günlük sürede yapılan denetim ve kontrollerde 74 bin 687 araç kontrol edildi, 17 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konuldu, 404 araç trafikten men edildi, 2 bin 624 araç ve sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden 6 milyon 242 bin 269 TL cezai işlem uygulandı.

Bin 353 araç sürücüsüne hız sınırını aşmaktan (radar), 294 araç sürücüsü /yolcuya emniyet kemeri takmamaktan, 115 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 70 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 18 araç sürücüsüne alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 774 araç sürücüsüne diğer maddelerden cezai işlem uygulandı.