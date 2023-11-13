Motorine bindirimlerden sonra indirim geliyor. Seçimden önce 18 TL'ye satılıyordu

Brent petrol son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi. Araç sahiplerinin gözü kulağı indirim haberine yönelmişken bu gece motorine 1 lira 50 kuruş indirim geleceği açıklandı.

Motorine bindirimlerden sonra indirim geliyor. Seçimden önce 18 TL'ye satılıyordu

Akaryakıta bir indirim bir indirim gelmeye devam ederken şu anda İstanbul'un Avrupa Yakası baz alındığında benzinin litresi 34 lira 54 kuruşa, motorin ise 38 lira 06 kuruşa satılıyor. Motorin ve benzinin arasındaki 3 lira 52 kuruş fark sürücülerin tepkisine neden oluyor.

Sektör kaynakları bu gece saat 00.01'i gösterdiğinde motorine 1 lira 50 kuruş indirim geleceğini açıkladı.

BENZİNE İNDİRİM YOK

Motorine 1 lira 50 kuruşluk indirimin uygulanmasıyla İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 33 lira 4 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 36 lira 56 kuruşa, Ankara'da 37 liraya, İzmir'de 37 lira 19 kuruşa depolara doldurulacak.

İndirimin pas geçtiği benzin ise İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 34 lira 54 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 34 lira 49 kuruşa, Ankara'da 35 lira 18 kuruşa, İzmir'de 35 lira 29 kuruşa satılıyor.

Seçimlerden önce litresi 19 lira 81 kuruştan satılan benzin 34 lira 54 kuruşa, 18 lira 59 kuruşa satılan motorin 38 lira 6 kuruşa satılıyordu.

İndirimi gerçekçi bulmayan vatandaşlar "Yarın 1 lira 50 kuruş indirim yaparlar, cuma günü de 1 lira 95 kuruş bindirim uygularlar. Sonuçta fiyat yine yükselir. Seçimde 'Hayat daha ucuzlayacak. Enflasyon düşecek' diyenler şimdi susuyor. Seçimde 18 lira olan motorinin litresi bugün 38 küsüre satılıyor. Ne oldu savaşa girdik de bizim mi haberimiz yok" dedi.

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