Motorine bir zam daha geliyor. Ne kadar zam geleceği belli oldu

Temmuz sonu ve ağustos başında gelen zamların ardından motorine cuma günü 1 lira 80 kuruşluk zam bekleniyor.

Motorine bir zam daha geliyor. Ne kadar zam geleceği belli oldu

Motorin ve LPG’ye en son 1 Ağustos’ta zam gelmesinin ardından motorinin litre fiyatı 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacak şekilde 1.07 TL artarak İstanbul’da 37,45 TL’ye çıktı.

28 Temmuz’da oluşan dolar kuru ve motorinin ton fiyatına göre yapılan zammın ardından dolar 27,04 TL seviyesine çıktı. Seçimden önce benzin ile motorin fiyatlarına gelen ÖTV ve brent petrol zamlarından sonra akaryakıt fiyatları 2 kata yakın yükseldi.

3 AYDA YÜZDE 110 ZAM

NTV’de yer alan habere göre; Global piyasalarda oluşan güncel fiyatlar ve dolardaki yukarı yönlü hareket ile 11 Ağustos Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 80 kuruş zam gelecek. Aksi bir açıklama gelmez ise İstanbul’da motorinin litresi 38,75 TL’ye çıkacak. Böylece 4 Mayıs’tan bu yana motorine yüzde 110 zam gelmiş olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul’da motorin litre fiyatı 36.51 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 36.13 liradan satılıyor.

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