Motorine bir zam daha yolda. Seçimden sonra hız kesmeden devam ediyor

Seçim sonrası akaryakıta zam hız kesmeden devam ediyor. Motorine Salı gününden itibaren 1,64 lira zam gelmesi bekleniyor.

Motorine bir zam daha yolda. Seçimden sonra hız kesmeden devam ediyor

Motorine 20 Haziran’dan itibaren geçerli olmak üzere zam bekleniyor.

Dolar kurundaki hareketliliğin ardından akaryakıt fiyatlarında peş peşe zamlar sürüyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorine salı (20 Haziran 2023) gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,64 TL zam bekleniyor.

Böylece güncel motorinin litre fiyatı ortalama 23,87’ye yükselmiş olacak. Böylece, 28 Mayıs seçimlerinden bu yana motorine 4 lira 50 kuruş zam gelmiş olacak.

Öte yandan benzinde ise zam beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 23,98 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,17 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,59 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 24,00 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22,13 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,62 TL

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