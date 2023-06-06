Motorine çıldırtacak zam. Bu gece yarısından sonra geliyor

Editör: Osmancan EROK

Seçimlerden önce hiçbir zammı getirmeyen hükümet bütçe açığını kapatmak için tütün ürünleri ve alkollü içeceklerden sonra akaryakıta da okkalı zam yapacak.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve dolar kurunun 21 TL'nin üzerine çıkarak tarihinin en üst seviyesini görmesi akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak

MOTORİNE 1 LİRA 42 KURUŞLUK ZAM

Geçen hafta benzine gelen 66 kuruşluk zammın ardından sırada motorin geliyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; motorine gelmesi beklenen 1 lira 42 kuruşluk zammın 7 Haziran Çarşamba saat 00.01'den itibaren pompaya yansıması bekleniyor.

Gelecek zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul'un Avrupa yakasında 19,36 TL'den 20,78 TL'ye çıkacak. Motorin İstanbul'un Anadolu yakasında 20,72 TL'den, Ankara'da 21,16 TL'den ve 21,27 TL'den satılacak.