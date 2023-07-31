Motorine yarın bir zam daha geliyor! Ardı arkası kesilmiyor

Motorine bu gece yarısından sonra 1 lira 7 kuruş daha zam geliyor. Motorinin litre fiyatı 36 TL 37 kuruş olacak.

Motorine yarın bir zam daha geliyor! Ardı arkası kesilmiyor

Editör: Erhan SONGÜR

Benzine gelen art arda zamların ardından dün de motorinde 1 lira 45 kuruşluk zam pompaya yansımıştı.

Akaryakıt, tütün ürünleri ve alkollü içeceklere uyguladığı zammı seriye bağladı. Bütçe açığını kapatabilmek için hükümetin zam üstüne zam yapması her ürüne zam olarak yansımaya devam ediyor.

Motorinden bir yeni zam haberi daha geldi. Brent petroldeki yükseliş ve Dolar kurunun Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sonrası motorine 1 Ağustos Salı gününden geçerli olmak üzere 1,07 TL zam bekleniyor.

Gelen zam sonrası motorin fiyatı 36 lira 37 kuruş olacak.

İşte zam öncesi, 31 Temmuz güncel benzin, motorin ve lpg fiyatları:

BENZİN FİYATLARI

İstanbul 36,05 TL
Ankara 36,53 TL
İzmir 36,63 TL

MOTORİN FİYATLARI

İstanbul 35,30 TL
Ankara 35,78 TL
İzmir 35,95 TL

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