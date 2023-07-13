Motorla şov yapayım derken canından oluyordu

Görüntüler yurt dışından geldi. Şov yapmak için motosikletle merdivenlerden inmek isteyen adam, kontrolünü kaybedip hızla duvara tosladı. Hastaneye kaldırıldığı öğrenilen adam ağır yaralandı.

Olayı anbean kaydeden adamın arkadaşı, videoyu paylaşınca sosyal medyada gündem oldu.

ŞOV İÇİN YAPILAN KAZALAR ARTTI

Motosikletle şov yapmak için çekilen videoların sayısı çoğalmaya devam ediyor. Videoların çoğalması kazalarıda beraberinde getiriyor. Birkaç ay önce Türkiye’nin Zonguldak ilinde motosikletli gençler motorla şov yapmak isterken dengesini kaybedip kaza yapmıştı.