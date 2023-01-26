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Motorlu kuryenin ellerinin üşüdüğünü fark eden TIR şoförü kuryeye eldiveni verdi

Bir TIR şoförünün soğuktan elleri üşüyen motosikletli kuryeye eldiven verdiği anlar sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 17:37
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Motorlu kuryenin ellerinin üşüdüğünü fark eden TIR şoförü kuryeye eldiveni verdi

Motorlu kuryenin ellerinin üşüdüğünü fark eden TIR şoförü kuryeye eldiveni verdi
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Soğuk havada, trafik ışıklarına üşüyen motokurye ellerini ısıtmak için çaba sarf etti. Ellerini ısıtmaya çalışan motokuryeyi fark eden TIR şoförü önce üşüyen gence seslendi ardından da eldivenlerini ona verdi.

TIR şoförünün üşüyen motorlu gence yardımı görenlerin içini ısıttı. Trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.

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F.Türkoğlu
26.01.2023 17:40
Helaaaalllll adamsın  
 
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