Motorlu kuryenin ellerinin üşüdüğünü fark eden TIR şoförü kuryeye eldiveni verdi

Soğuk havada, trafik ışıklarına üşüyen motokurye ellerini ısıtmak için çaba sarf etti. Ellerini ısıtmaya çalışan motokuryeyi fark eden TIR şoförü önce üşüyen gence seslendi ardından da eldivenlerini ona verdi.

TIR şoförünün üşüyen motorlu gence yardımı görenlerin içini ısıttı. Trafikteki başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.