Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranındaki artışı belirlemekte olan Yeniden Değerleme Oranı (YDO) 2024 yılı zam oranı açıklandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV 2024 zammı Resmi Gazete’de yayınlanarak duyuruldu. Peki, Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar oldu? 2024 MTV ücretleri ne kadar kaç TL?

2024 yılında ödenmesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 58,46 oranında arttı. Buna göre 2023 yılında bin 479 lira olarak ödenen MTV 2024 yılı vergisi 2 bin 343 lira, 3 bin 323 lira MTV olan bir aracın 2024 yılında ödemesi gereken vergisi ise 5 bin 265 lira oldu.

2024 MTV ÜCRETLERİ NE KADAR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV Genel Tebliği'nde yer alan 2024 yılında ödenmesi gereken Motorlu Araç Vergisi (MTV) tarifesi şöyle oldu:

OTOMOBİLLER VE ARAZİ TAŞITLARI MTV TUTARI

Motor Hacmi (cc) Taşıt Değeri (TL) Yaş Aralığı Vergi Tutarı (TL) 0-1300 180.600’a kadar 1-3 2.120 - 3.359 4-6 1.479 - 2.343 7-11 1.308 12-15 987 16+ 347 180.600 - 316.400 1-3 2.330 - 3.692 4-6 1.626 - 2.576 316.400+ 1-3 2.545 - 4.032 4-6 1.773 - 2.809 1301-1600 180.600’a kadar 1-3 5.851 4-6 4.387 180.600 - 316.400 1-3 6.439 4-6 4.828 316.400+ 1-3 7.026 4-6 5.265 1601-1800 452.800’a kadar 1-3 7.178 - 11.374 4-6 5.613 - 8.894 452.800+ 1-3 7.834 - 12.413 4-6 6.120 - 9.697 1801-2000 452.800’a kadar 1-3 17.920 4-6 13.800 452.800+ 1-3 19.553 4-6 15.061 2001-2500 565.500’a kadar 1-3 26.885 4-6 19.517 565.500+ 1-3 29.332 4-6 21.290 2501-3000 1.131.800’a kadar 1-3 23.658 - 37.485 4-6 20.583 - 32.615 1.131.800+ 1-3 25.812 - 40.898 4-6 22.453 - 35.575

4001+ 2.151.400’a kadar 1-3 92.725 - 146.932 4-6 7-11 12-15 16+ 101.153 - 160.285 1301-1600 180.600’a kadar 7-11 2.544 12-15 1.798 16+ 690 180.600 - 316.400 7-11 2.801 12-15 1.972 16+ 754 316.400+ 7-11 3.050 12-15 2.153 16+ 823 Motosiklet 100-250 1-3 625 4-6 467 7-11 345 12-15 212 16+ 80 251-650 1-3 1.294 4-6 979 7-11 625 12-15 345 16+ 212 Minibüs 1-6 yaş 2.535 - 4.016 7-15 yaş 1.674 - 2.652 16 yaş ve üstü 817 - 1.294

MOTOSİKLET MTV TUTARI

OTOBÜS, MİNİBÜS VE KAMPYONETLER İÇİN MTV TUTARI