Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar oldu? 2024 MTV ücretleri ne kadar kaç TL?

Kaynak: Haber Merkezi
Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar oldu? 2024 MTV ücretleri ne kadar kaç TL?
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2024 yılı için yeniden değerleme oranı kadar zamlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Motorlu Taşıtlar Vergisi 2024 yılında artış gösterdi. Peki, Motorlu Taşıt Vergisi MTV ne kadar oldu? 2024 MTV ücretleri ne kadar kaç TL?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranındaki artışı belirlemekte olan Yeniden Değerleme Oranı (YDO) 2024 yılı zam oranı açıklandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV 2024 zammı Resmi Gazete’de yayınlanarak duyuruldu. Peki, Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar oldu? 2024 MTV ücretleri ne kadar kaç TL?

2024 yılında ödenmesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 58,46 oranında arttı. Buna göre 2023 yılında bin 479 lira olarak ödenen MTV 2024 yılı vergisi 2 bin 343 lira, 3 bin 323 lira MTV olan bir aracın 2024 yılında ödemesi gereken vergisi ise 5 bin 265 lira oldu.

2024 MTV ÜCRETLERİ NE KADAR?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV Genel Tebliği'nde yer alan 2024 yılında ödenmesi gereken Motorlu Araç Vergisi (MTV) tarifesi şöyle oldu:

OTOMOBİLLER VE ARAZİ TAŞITLARI MTV TUTARI

Motor Hacmi (cc)

Taşıt Değeri (TL)

Yaş Aralığı

Vergi Tutarı (TL)

0-1300

180.600’a kadar

1-3

2.120 - 3.359

4-6

1.479 - 2.343

7-11

1.308

12-15

987

16+

347

180.600 - 316.400

1-3

2.330 - 3.692

4-6

1.626 - 2.576

316.400+

1-3

2.545 - 4.032

4-6

1.773 - 2.809

1301-1600

180.600’a kadar

1-3

5.851

4-6

4.387

180.600 - 316.400

1-3

6.439

4-6

4.828

316.400+

1-3

7.026

4-6

5.265

1601-1800

452.800’a kadar

1-3

7.178 - 11.374

4-6

5.613 - 8.894

452.800+

1-3

7.834 - 12.413

4-6

6.120 - 9.697

1801-2000

452.800’a kadar

1-3

17.920

4-6

13.800

452.800+

1-3

19.553

4-6

15.061

2001-2500

565.500’a kadar

1-3

26.885

4-6

19.517

565.500+

1-3

29.332

4-6

21.290

2501-3000

1.131.800’a kadar

1-3

23.658 - 37.485

4-6

20.583 - 32.615

1.131.800+

1-3

25.812 - 40.898

4-6

22.453 - 35.575

4001+

2.151.400’a kadar

1-3

92.725 - 146.932

4-6

7-11

12-15

16+

101.153 - 160.285

1301-1600

180.600’a kadar

7-11

2.544

12-15

1.798

16+

690

180.600 - 316.400

7-11

2.801

12-15

1.972

16+

754

316.400+

7-11

3.050

12-15

2.153

16+

823

Motosiklet

100-250

1-3

625

4-6

467

7-11

345

12-15

212

16+

80

251-650

1-3

1.294

4-6

979

7-11

625

12-15

345

16+

212

Minibüs

1-6 yaş

2.535 - 4.016

7-15 yaş

1.674 - 2.652

16 yaş ve üstü

817 - 1.294

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MOTOSİKLET MTV TUTARI

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OTOBÜS, MİNİBÜS VE KAMPYONETLER İÇİN MTV TUTARI

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