Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) oranındaki artışı belirlemekte olan Yeniden Değerleme Oranı (YDO) 2024 yılı zam oranı açıklandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV 2024 zammı Resmi Gazete’de yayınlanarak duyuruldu. Peki, Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ne kadar oldu? 2024 MTV ücretleri ne kadar kaç TL?
2024 yılında ödenmesi gereken Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 58,46 oranında arttı. Buna göre 2023 yılında bin 479 lira olarak ödenen MTV 2024 yılı vergisi 2 bin 343 lira, 3 bin 323 lira MTV olan bir aracın 2024 yılında ödemesi gereken vergisi ise 5 bin 265 lira oldu.
2024 MTV ÜCRETLERİ NE KADAR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV Genel Tebliği'nde yer alan 2024 yılında ödenmesi gereken Motorlu Araç Vergisi (MTV) tarifesi şöyle oldu:
OTOMOBİLLER VE ARAZİ TAŞITLARI MTV TUTARI
Motor Hacmi (cc)
Taşıt Değeri (TL)
Yaş Aralığı
Vergi Tutarı (TL)
0-1300
180.600’a kadar
1-3
2.120 - 3.359
4-6
1.479 - 2.343
7-11
1.308
12-15
987
16+
347
180.600 - 316.400
1-3
2.330 - 3.692
4-6
1.626 - 2.576
316.400+
1-3
2.545 - 4.032
4-6
1.773 - 2.809
1301-1600
180.600’a kadar
1-3
5.851
4-6
4.387
180.600 - 316.400
1-3
6.439
4-6
4.828
316.400+
1-3
7.026
4-6
5.265
1601-1800
452.800’a kadar
1-3
7.178 - 11.374
4-6
5.613 - 8.894
452.800+
1-3
7.834 - 12.413
4-6
6.120 - 9.697
1801-2000
452.800’a kadar
1-3
17.920
4-6
13.800
452.800+
1-3
19.553
4-6
15.061
2001-2500
565.500’a kadar
1-3
26.885
4-6
19.517
565.500+
1-3
29.332
4-6
21.290
2501-3000
1.131.800’a kadar
1-3
23.658 - 37.485
4-6
20.583 - 32.615
1.131.800+
1-3
25.812 - 40.898
4-6
22.453 - 35.575
4001+
2.151.400’a kadar
1-3
92.725 - 146.932
4-6
7-11
12-15
16+
101.153 - 160.285
1301-1600
180.600’a kadar
7-11
2.544
12-15
1.798
16+
690
180.600 - 316.400
7-11
2.801
12-15
1.972
16+
754
316.400+
7-11
3.050
12-15
2.153
16+
823
Motosiklet
100-250
1-3
625
4-6
467
7-11
345
12-15
212
16+
80
251-650
1-3
1.294
4-6
979
7-11
625
12-15
345
16+
212
Minibüs
1-6 yaş
2.535 - 4.016
7-15 yaş
1.674 - 2.652
16 yaş ve üstü
817 - 1.294
MOTOSİKLET MTV TUTARI
OTOBÜS, MİNİBÜS VE KAMPYONETLER İÇİN MTV TUTARI