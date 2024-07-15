Motoru alev aldı küle döndü

Yangın, yeni yapılan Güney Çevre Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sandallar köyü mevkiinde seyir halinde Adem D. idaresindeki 14 ABB 519 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında alevler motorun tamamını sardı. Sürücü tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından motor kısmından alev alan otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Araçta büyük çapta hasar meydana geldi.