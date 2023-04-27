Motorunda başlayan yangın TIR'ı alev topuna çevirdi

Motorunda başlayan yangın TIR'ı alev topuna çevirdi. Ekiplerin müdahalesi ile söndürülen TIR, kullanılamaz hale geldi.

Motorunda başlayan yangın TIR'ı alev topuna çevirdi

Muğla’nın Ula ilçesinde seyir halindeki tır alevlere teslim oldu.

Yangın, Muğla-Marmaris karayolu Kızılağaç mevkiinde meydana gelen olayda bir kargo firmasına ait tırdan karayolunda seyir halinde iken dumanlar yükselmeye başladı.

SÜRÜCÜSÜ İHBAR ETTİ

Tır sürücüsü aracını kenara çekip yangın ihbarında bulundu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Tırın motor bölümünde başlayan yangın tüm aracı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, tır kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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