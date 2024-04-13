Motosiklet alev topuna döndü. Korkunç son

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile çarpışarak alev alan motosikletin sürücüsü Sabatullah Karataş hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Nusaybin-Midyat kara yolu Beyazsu mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil ile Sabatullah Karataş idaresindeki motosiklet çarpıştı.

SÜRÜKLENİP YANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, sürüklenerek alev aldı. Alevlerin üzerine sıçradığı sürücü Karataş'a çevredekiler müdahale etti. Ancak Karataş, hayatını kaybetti.

Karataş’ın cansız bedeni otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.