Motosiklet alev topuna döndü. Korkunç son

Kaynak: DHA
Motosiklet alev topuna döndü. Korkunç son
Mardin’in Nusaybin ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi. Kazada otomobile çarpan motosiklet alev topuna döndü.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobil ile çarpışarak alev alan motosikletin sürücüsü Sabatullah Karataş hayatını kaybetti.

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Olay, sabah saatlerinde Nusaybin-Midyat kara yolu Beyazsu mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen otomobil ile Sabatullah Karataş idaresindeki motosiklet çarpıştı.

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SÜRÜKLENİP YANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet, sürüklenerek alev aldı. Alevlerin üzerine sıçradığı sürücü Karataş'a çevredekiler müdahale etti. Ancak Karataş, hayatını kaybetti.

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Karataş’ın cansız bedeni otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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