Motosiklet bariyerlere savruldu! Sürücü firarda

Düzenleme: Kaynak: İHA
Motosiklet bariyerlere savruldu! Sürücü firarda

Aydın Söke-Kuşadası yolunda bir otomobil sürücüsü motosikletli sürücüye çarptı. Çarpma sonra motosikletli sürücü bariyerlere savruldu, sürücü S.K. yaralandı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü olay yerinde kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, 09 ABL 824 plakalı motosiklete, seyir halindeyken bir otomobil çarpıp olay yerinden uzaklaştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet savrularak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü S.K. yaralanırken paramparça olan motosikletin olduğu bölgede inceleme yapan güvenlik güçleri otomobil ve sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan sürücünün yakalanması ve kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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