Motosiklet bisikletle çarpıştı. 4 yaralı

Kaynak: İHA
Motosiklet bisikletle çarpıştı. 4 yaralı
Bursa'da motosiklet ve bisikletin çarpışması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl-Alanyurt yolu Metal Sanayi ışıklı kavşağında meydana geldi.

İnegöl'den Alanyurt'a giden Berat V. (19) yönetimindeki motosiklet, aynı yönde ilerleyen Yahya Aydoğdu'nun (54) kullandığı bisikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve bisiklet devrildi ve savruldu.

Kazada sürücüler ile motosikletteki yolcular C.A. (16) ve D.B. (16) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bisiklet sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ortaya çıktı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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