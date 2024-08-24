Motosiklet hafif ticari araca çarptı

Kaynak: İHA
Motosiklet hafif ticari araca çarptı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi D100 Karayolu'nda hafif ticari araca arkadan çarpan motosikletli yaralanırken, yolcu olarak bulunan kişi ise yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu Ankara istikameti Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Caner K. yönetimindeki 41 ARF 930 plakalı motosiklet, F.Y. idaresindeki 34 GBF 096 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet bariyere çarptı. Meydana gelen kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan motosiklet sürücüsünü ilk müdahalenin ardından ambulansa hastaneye kaldırdı. Motosiklette yolcu olarak bulunan Cem Ö'nün ise hayatını kaybettiği tespit edildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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