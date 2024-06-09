Motosiklet hafif ticari araçla çarpıştı: 1 ölü

Kaza saat 13.30 sularında İnegöl-Yenişehir yolu Söylemiş Mahalle kavşağında yaşandı.

Karayolunda hareket halindeki Ali Karaca (66) hakimiyetindeki 16 UD 820 plakalı motosiklet, yan yoldan karayoluna çıkan Mehmet K. (40) sürüşündeki 16 BEJ 057 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Şiddetli çarpışma sonucunda devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hafif ticari aracın sürücüsü ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.