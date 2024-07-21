Motosiklet, halk otobüsüne çarptı: 1 ölü

Kaynak: İHA
Motosiklet, halk otobüsüne çarptı: 1 ölü

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde dün gece meydana gelen trajik kazada, bir motosiklet halk otobüsüne çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Gökhan Kaplan (23) hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı ağır yaralandı.

Olayın detaylarına göre, Gökhan Kaplan'ın kullandığı motosiklet, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir halk otobüsünün arka kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Gökhan Kaplan ile arkasında bulunan ve ismi öğrenilemeyen yol arkadaşı ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralı iki gence olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Ancak, hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Gökhan Kaplan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının tedavisi ise hastanede devam ediyor.

Kaplan'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Olay, bölgedeki trafik güvenliği ve halk otobüslerinin arka kapılarının güvenliği konularında endişelere yol açtı. Soruşturmanın detayları ilerleyen günlerde açıklanacak.

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