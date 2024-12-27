Motosiklet hırsızı kamera kayıtlarından yakalandı

Olay, 19 Aralık'ta saat 06.45 sıralarında Kırşehir'de Aşıkpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.S.'ye ait yol kenarına kilitlenmeden bırakılan motosiklet, E.H. tarafından çalındı. Ş.S.'nin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerin yaklaşık 120 saatlik kamera kayıtlarını incelemesi sonucu olayı gerçekleştiren E.H. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Motosiklet ise sahibi Ş.S.'ye teslim edildi. Diğer yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.