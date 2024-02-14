Motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı

Kaynak: İHA
Motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı
Edirne’nin İpsala ilçesinde motosiklet çalan 2 şüpheli jandarma ekiplerinin operasyonunla yakalanırken, motosiklet ise sahibine geri teslim edildi.

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Hacıköy köyünde yaşayan bir vatandaş motosikletinin çalındığını ihbar etmesi üzerine jandarma ekipleri hareket geçti.

JASAT dedektifleri ve asayiş timlerince yapılan araştırma ve soruşturma kapsamında motosikletin A.K. ve M.K. isimli şüpheli şahıslarca çalındığı belirlendi.

Şüpheliler yapılan çalışmalar sonucu yakalanırken, bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

aw142057-01.jpgŞüphelilerden A.K. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi Müdürlüğüne gönderildi.

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