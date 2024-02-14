Motosiklet hırsızları jandarmadan kaçamadı

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Hacıköy köyünde yaşayan bir vatandaş motosikletinin çalındığını ihbar etmesi üzerine jandarma ekipleri hareket geçti.

JASAT dedektifleri ve asayiş timlerince yapılan araştırma ve soruşturma kapsamında motosikletin A.K. ve M.K. isimli şüpheli şahıslarca çalındığı belirlendi.

Şüpheliler yapılan çalışmalar sonucu yakalanırken, bulunan motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Şüphelilerden A.K. ise çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi Müdürlüğüne gönderildi.

