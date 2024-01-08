Motosiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı

Kaynak: DHA
Motosiklet hırsızları kıskıvrak yakalandı
İstanbul’da park halindeki motosikletleri çalan 2 şahıs gözaltına alındı.

Park edilmiş motosikletleri çalarak parçalara ayıran, daha sonra da satan 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından motosiklet hırsızlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Eyüpsultan’da çalınan iki motosikletin peşine düşen polis ekipleri, bir güvenlik kamerasında şüphelilerin görüntüsünü fark etti.

Polis tarafından kimlikleri tespit edilen 25 yaşındaki Yusuf E.Ç. ve Onur S. Kıskıvrak yakalandı ve gözaltına alındı. Motosiklet tamirciliği yaptıkları belirlenen 2 şahsın işyerlerinde biri parçalara ayrılmış 3 çalıntı motosiklet bulundu.

Oto Hırsızlık Büro Amirliği’nde sorgulanan Yusuf E. Ç.’nin daha önce 17, Onur S.’nin ise 4 suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüpheli şahıslar, mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

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