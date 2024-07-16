Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Manisa'nın Eski Manisa yolu, Turgutluspor tesisleri önünde meydana geldi.

Alınan bilgiler kapsamında, refüjdeki boşluktan karşı yöne geçmek isteyen Fahri Ö. idaresindeki 45 ANL 684 plakalı motosiklet ile aynı yönde seyir halinde olan Cemil K. hakimiyetindeki 35 AOB 052 plakalı hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletten savrulan sürücü Fahri Ö. yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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