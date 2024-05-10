Motosiklet ile otomobil çarpıştı. 1 ölü

Cumalı Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, plakası henüz öğrenilemeyen Kudret Taşdemir yönetimindeki motosiklet, H.O. kontrolündeki otomobille çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle Taşdemir yolda sürüklenirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk inceleme sonucunda Kudret Taşdemir’in hayatını kaybettiği tespit edildi. İki çocuk annesi Taşdemir’in cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürerken, kazaya karışan otomobil sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.