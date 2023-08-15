Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü savrularak yaralandı.

KAYNAK: İHA
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Cide ilçe merkezinden Kumluca Mahallesi'ne gitmek isteyen Musa T. idaresindeki 37 FC 259 plakalı otomobil, Irmak Mahallesi mevkisine geldiği sırada U dönüşü yapmak isterken karşı istikametten gelen Şenol B. yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.

aw009155-03.jpg Kazada motosiklet sürücüsü Şenol B. savrularak motosikletinden düştü, otomobil ise yoldan çıkarak önce kaldırımlara ardından deniz kenarındaki demir korkuluklara ve ağaca çarparak durabildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Şenol B., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

aw009155-04.jpgBurada yapılan ilk müdahalesi sonucu Şenol B.’nin vücudunda kırıklar oluşması sebebiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayın ardından emniyet güçleri güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

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