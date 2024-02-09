Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Kullar Ovacık Mahallesi Başyiğit Caddesinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücü motordan savrulurken, kazayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralının vücudunda kırıklar olduğu öğrenilirken, kaza sebebiyle otomobil ve motor hasarda oluştu.

Polisin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.