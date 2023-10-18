Motosiklet ile otomobil çarpıştı 22 yaşındaki Raziye hayatını kaybetti

Kazada ölen kişinin yakınları sinir krizi geçirdi.

Motosiklet Karşıya Geçmeye Çalışırken Otomobille Çarpıştı

Kaza, akşam saatlerinde D-715 karayolu Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Raziye Kara idaresindeki 33 ALH 372 plakalı motosiklet, caddenin karşı yönüne geçmek isterken Mehmet Çek yönetimindeki 42 AF 719 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay Yerinde Yaşamını Yitirdi

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, motosikletin arka tarafında oturan Raziye Yıldız’ın (22) olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yıldız’ın cansız bedeni incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Ağır Yaralananlar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kara ile otomobil sürücüsü Çek ve yanındaki 2 kişi Mut Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.