Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
İstanbul Sultanbeyli'de motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı.

Sultanbeyli Battalgazi Bosna Bulvarı'nda saat 21.00 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre 34 AKB 754 plakalı motosiklet trafik ışıklarında beklerken yeşil ışığın yanması ile sola dönüş yaptığı esnada karşı yönden gelen ve dönüş yasak olmasına rağmen sola dönen 34 GJ 6504 plakalı otomobille çarpıştı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve trafik ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Sultabeyli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinde polis güvenlik tedbirleri alırken, motosiklet ve otomobilin yoldan kaldırılması ile trafik akışı normale döndü.

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