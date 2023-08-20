Motosiklet kazasında ağır yaralanan genç 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

Yalova’nın Altınova ilçesinde motosiklet kazasında ağır yaralanan genç hastanede 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Motosiklet kazasında ağır yaralanan genç 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kaza, 16 Ağustos tarihinde Yalova-İzmit kara yolu Çavuşçiftliği mevkiinde meydana geldi. Berat Saraçzade (26) idaresindeki 34 FSC 805 plakalı motosiklet, 77 P 4052 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı.

Berat Saraçzade kaza yerinde hayatını kaybetti, yolcu Emre Can Özdemir ağır yaralandı. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 5 gündür yaşam savaşı veren Emre Can Özdemir hayatını kaybetti. Gencin ölümü sevenlerini yasa boğdu.

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KENT'TE MOTOSİKLET KAZALARINDA 2 HAFTADA 4 ÖLÜM


Öte yandan Yalova’da son 2 haftada yaşanan motosikletlerin karıştığı 3 farklı trafik kazasında 4 kişi feci şekilde can verdi. 7 Ağustos 2023 tarihinde 30 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ali Furkan Özkantar, kaza sonucu kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yummuştu. 11 Ağustos'ta Adnan Menderes Mahallesi'nde Yalçın Pehlivan motosiklet kazası sonucu vefat etmişti. Son olarak 16 Ağustos'ta gerçekleşen kazada Berat Saraçzade kaza yerinde, motorda yolcu arkadaşı Emre Özdemir ise bugün yaşam savaşını kaybetti.

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