Motosiklet mağazasını kurşunladılar

Kaynak: İHA
Motosiklet mağazasını kurşunladılar

Balıkesir'in Edremit ilçesinde motosikletli iki şahıs, motor mağazası sahibine tabanca ile ateş edip yaya olarak kaçtı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde motosikletli iki kişi, bir motor mağazasının sahibine silahlı saldırı düzenledi. Saldırganlar, kaskları takılı şekilde geldikleri mağaza önünde tabanca ile ateş edip yaya olarak kaçtı. Polisin hızlı müdahalesi sonucunda şüphelilerden biri yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, olay Edremit ilçesi Cennetayağı Mahallesi İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet mağazası sahibi M.Ş. (42), kasklı iki şahıs tarafından iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Saldırganlar, tabanca ile ateş ettikten sonra motosikletlerini bırakıp yaya olarak olay yerinden kaçtı. Polis, sıkı bir takip sonucu saldırganlardan M.A.İ.'yi (19) kısa sürede yakaladı.

Saldırı sonucu sol diz ve sağ bacağından yaralanan mağaza sahibi M.Ş., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı iş yeri sahibinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri, kaçan diğer saldırganı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Olay yeri inceleme ekipleri, saldırının gerçekleştiği bölgeyi detaylı şekilde inceleyerek delil topladı. Soruşturma kapsamında güvenlik kamera kayıtları da inceleniyor.

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