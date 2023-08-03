Motosiklet motosikletle çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde iki motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada 1'i ağır üç kişi yaralandı

KAYNAK: DHA
Motosiklet motosikletle çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, 2 motosikletin çarpıştığı kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Kavşaktan geçiş yapan Şeref A. yönetimindeki motosiklet ile Mehmet Y.'nin kullandığı 34 EVE 741 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, Şeref A. ve eşi Arzu A. ile Mehmet Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Y.’ye ayakta müdahale edilirken, Şeref ve Arzu A. Çifti ise hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Arzu A.'nın durumunun ağır olduğu belirtildi.
Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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