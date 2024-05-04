Cadde ortasında çıplak adam alarmı. Kimseye aldırış etmeden yoluna devam etti

Kaynak: İHA
Cadde ortasında çıplak adam alarmı. Kimseye aldırış etmeden yoluna devam etti
Kocaeli'nde D130 Karayolu’nda üstünü başını çıkaran bir adamın çırılçıplak dolaştığını görenler hayrete düştü. Tuhaf olaya tanık olan vatandaşlar hemen cep telefonlarına sarıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi'nde D130 Karayolu’nda bir adam çırıpçıplak yürürken görüldü. Etraftakilere aldırış etmeden yoluna devam edem adan cep telefonu kameraları ile de görüntülendi.

ciplak2.jpg

Karşılaştıkları olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar adamın tuhaf halini kayda aldı. Farklı noktalarda çıplak adama denk gelen vatandaşlar ardı ardına polise ihbarda bulundu. Çıplak adam ihbarı alan polis ekipleri hemen harekete geçerek tuhaf davranışlar sergileyen adama gözaltına alarak ifadesini almak üzere emniyet merkezine götürdü.

İlgili Haberler
Bunu yapan köşeyi iki kez dönecek. İslam Memiş nokta atışı yaptı
Mert Başaran: Bunu bilene 5000 lira vereceğim
Emeklilere yeni bir ek ödeme çıktı. Başvuran 3 bin lirayı cebine koyuyor
Memur ve Emekli ne kadar zam alacak? Uzman isim hesapladı
Öğretmenlerin beklediği büyük haber geldi. Bakan Tekin'den atama açıklaması
Aracına bunu yaptırmayan yandı. İhmal eden 32 bin TL'yi öder
Son Haberler
İYİ Partili Başkandan 'buğday' açıklaması: Üretimi de üreticiyi de bitirir Gündem
İYİ Partili Başkandan 'buğday' açıklaması: Üretimi de üreticiyi de bitirir
Uşak’ta yabancı uyrukluların nikah ücretlerine yeni tarife: 21 kat zam Gündem
Uşak’ta yabancı uyrukluların nikah ücretlerine yeni tarife: 21 kat zam
Yatırımcının uzun zamandır takip ettiği çelik devi halka arz oluyor. Koç Metalurji kaç lot verecek Ekonomi
Yatırımcının uzun zamandır takip ettiği çelik devi halka arz oluyor. Koç Metalurji kaç lot verecek
Sınırdan geçerken öleni duydunuz mu? Gündem
Sınırdan geçerken öleni duydunuz mu?
Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin ayrıntıları ortaya çıktı: Konum bilgisini komiser vermiş Gündem
Sinan Ateş cinayeti iddianamesinin ayrıntıları ortaya çıktı: Konum bilgisini komiser vermiş
Başkan Özarslan’dan muhtarlara 3 ahit Yazarlar
Başkan Özarslan’dan muhtarlara 3 ahit
Siyasette Yumuşama Yazarlar
Siyasette Yumuşama