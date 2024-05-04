Cadde ortasında çıplak adam alarmı. Kimseye aldırış etmeden yoluna devam etti

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi'nde D130 Karayolu’nda bir adam çırıpçıplak yürürken görüldü. Etraftakilere aldırış etmeden yoluna devam edem adan cep telefonu kameraları ile de görüntülendi.

Karşılaştıkları olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar adamın tuhaf halini kayda aldı. Farklı noktalarda çıplak adama denk gelen vatandaşlar ardı ardına polise ihbarda bulundu. Çıplak adam ihbarı alan polis ekipleri hemen harekete geçerek tuhaf davranışlar sergileyen adama gözaltına alarak ifadesini almak üzere emniyet merkezine götürdü.