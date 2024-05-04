Macera tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı

Kaynak: AA
Macera tutkunları Melen Çayı'nda rafting yaptı
Türkiye'nin önemli rafting parkurlarından Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı, adrenalin tutkunlarını ağırladı.

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde bulunan Melen Çayı, Türkiye'nin önemli rafting parkurlarından biri olarak adrenalin tutkunlarını ağırlıyor. Hafta sonu tatili için bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, yağışların ardından debisi artan Melen Çayı'nda rafting heyecanı yaşadı. Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir, ve Sakarya gibi çevre illerden gelen ziyaretçiler, Dokuzdeğirmen köyündeki rafting işletmelerine akın etti.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, turların eğlenceli ve dolu dolu geçtiğini söyledi. Yaklaşık bir ay önce sezonun açılmasının ardından maceraseverlerin yoğun olarak bölgeye geldiğini belirten Tepe, "Hedefimizi bu yıl 350-400 bin katılımcı olarak belirlemiştik. Bu hedefe ulaşacağımıza eminiz." dedi.

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