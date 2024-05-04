Samsunspor taraftarı bir anda başladı. Trabzonsporlular çıldırdı

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Samsunspor taraftarı bir anda başladı. Trabzonsporlular çıldırdı
Samsunsporlu taraftarlar galibiyetin keyfini çıkarırken, yaptıkları bir tezahürat Trabzonspor cephesini çok kızdırdı.

Süper Lig’in heyecan dolu 35. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında Trabzonspor’u 3-1’lik skorla geçerek kritik bir galibiyete imza attı.

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Maç boyunca ev sahibi takımın taraftarları, Trabzonspor oyuncularına top her geldiğinde ıslık çalarak baskı kurdu. Samsunsporlu taraftarlar zaman zaman da "Oooo Osayi Samuel, Oooo Osayi Samuel" tezahüratlarında bulundu.

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Tüm stat aynı anda Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Osayi'nin ismini söylerken, Trabzonsporlu taraftalar buna tepki gösterdi.

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Bilindiği gibi Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı maçın sonunda sahaya atlayan Bordo-Mavili taraftarlarla Osayi Samuel arasında kavga yaşanmıştı.

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