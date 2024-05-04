Samsunspor taraftarı bir anda başladı. Trabzonsporlular çıldırdı

Süper Lig’in heyecan dolu 35. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında Trabzonspor’u 3-1’lik skorla geçerek kritik bir galibiyete imza attı.
Maç boyunca ev sahibi takımın taraftarları, Trabzonspor oyuncularına top her geldiğinde ıslık çalarak baskı kurdu. Samsunsporlu taraftarlar zaman zaman da "Oooo Osayi Samuel, Oooo Osayi Samuel" tezahüratlarında bulundu.
Tüm stat aynı anda Fenerbahçe'nin Nijeryalı futbolcusu Osayi'nin ismini söylerken, Trabzonsporlu taraftalar buna tepki gösterdi.
Bilindiği gibi Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı maçın sonunda sahaya atlayan Bordo-Mavili taraftarlarla Osayi Samuel arasında kavga yaşanmıştı.
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