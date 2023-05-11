Motosiklet otomobile arkadan çarptı: Sürücü, eşi ve 3 yaşındaki kızları yaralandı

Bursa’da otomobile çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü ile yanındaki eşi ve 3 yaşındaki kızı yaralandı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.