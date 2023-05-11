Motosiklet otomobile arkadan çarptı: Sürücü, eşi ve 3 yaşındaki kızları yaralandı

Bursa’da otomobile çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü ile yanındaki eşi ve 3 yaşındaki kızı yaralandı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Motosiklet otomobile arkadan çarptı: Sürücü, eşi ve 3 yaşındaki kızları yaralandı

Kaza, saat 15.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolunda meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e giden Mustafa Köktepe (28) yönetimindeki 59 AFR 780 plakalı motosiklet, yakıt istasyonuna dönüş yapmak isteyen önündeki Ahıska Türkü Abdullahev Izakhar (35) yönetimindeki 16 ASN 886 plakalı otomobile çarptı. Kazada, devrilen motosikletten düşen Köktepe ile arkasındaki eşi Kübra Köktepe (30) ve kızı Elif Köktepe (3) yaralandı.

Yaralılar, ihbarla kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kübra Köktepe’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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(Kaynak: DHA)

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