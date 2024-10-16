Motosiklet otomobile çarptı. 1 ölü 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA
Motosiklet otomobile çarptı. 1 ölü 1 ağır yaralı

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde motosikletin otomobile yandan çarpması sonrası yaşanan trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı Urfa Kapısı yolunda meydana geldi. Mehmet Emin Balu'nun (21) kullandığı 63 AAU 612 plakalı motosiklet, Musa A.'nın kullandığı 35 HCL 27 plakalı Volkswagen marka otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletin üzerindeki sürücü ile arka kısımda oturan Abdullah K. yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi yapan ekipler, ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Mehmet Emin Balu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken diğer yaralı ise durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkeze sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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