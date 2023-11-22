Motosiklet otomobille çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı

Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsünün durumuyla ilgili bir sorun yaşanmadığı bildirilirken motosiklet sürücüsü yaralandı.