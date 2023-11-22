Motosiklet otomobille çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı

Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsünün durumuyla ilgili bir sorun yaşanmadığı bildirilirken motosiklet sürücüsü yaralandı.

KAYNAK: İHA
Motosiklet otomobille çarpıştı. Motosiklet sürücüsü yaralandı

Kaza, Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.İ.S. idaresindeki otomobil ile E.G. idaresindeki motosiklet cadde üzerinde çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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