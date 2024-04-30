Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde kurtuldu

Kaynak: İHA
Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde kurtuldu
Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştı. Motosiklet sürücüsü kazada yaralanırken kaskı sayesinde hayatta kaldı.

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Orta Mahalle, Belek turizm merkezi yolunda bulunan otogar karşısında meydana geldi.

Mustafa U.'nun kullanmış olduğu motosiklet ile aynı istikamete seyir halindeki sürücüsü tespit edilemeyen otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, yaklaşık 20 metre sürüklendiği kaydedildi.

Olay sonrasında vatandaşların ihbarı üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri geldi.

Motosiklet sürücüsü, kaskı sayesinde kazayı ucuz atlatırken, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Mustafa U.'nun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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