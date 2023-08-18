Motosiklet sürücüsünü hayattan koparan kaza güvenlik kamerasında

İzmir'in Ödemiş ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpıştığı ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın kamera görüntüleri tespit edildi.
Ocaklı Mahallesi'nde 12 Ağustos'ta M.O. yönetimindeki hafif ticari aracın Halil Ay'ın (76) kullandığı elektrikli motosiklete çarptığı anları, çevredeki bir fabrikanın güvenlik kamerası kaydetti.
Görüntülerde hafif ticari aracın ana yola çıkan motosiklete çarpması, motosiklet sürücüsünün çarpmanın etkisiyle savrulması yer alıyor.
NE OLMUŞTU?
Ocaklı Mahallesi Şehit Ali Dereli mevkisinde 12 Ağustos'ta M.O. yönetimindeki 34 BC 134 plakalı hafif ticari araç, Halil Ay'ın (76) kullandığı elektrikli motosiklete çarpmış ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetmişti.