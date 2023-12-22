Motosiklet taksi ile çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Haber Merkezi
Motosiklet taksi ile çarpıştı: 2 yaralı
Bursa'da iki gencin bindiği motosiklet, karşı istikametten gelen ticari taksiye hızla çarptı. Yaşanan kazada motosiklet üzerindeki 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki Arapazade Mahallesi Açıkhava Tiyatrosu yanında meydana gelen kazada, Onur S. (24) isimli vatandaşın idaresindeki 16 BEH 195 plakalı motosiklet seyir halindeyken karşı yönden gelen Muhammet B. (42) idaresindeki 16 T 4738 plakalı ticari taksiye hızla çarptı.

2 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Onur S. ile arkasında oturan arkadaşı Hakan. A. (34) yaralandı. Çevredeki vatandaşların İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve ekipleri sevk edildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN DURUMU AĞIR

Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Onur S.’nin durumunun ağır olduğunu belirledi. Onur. S. diğer yaralı yolcu ile birlikte Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazada motosiklet kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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