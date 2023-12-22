Hakkari'de ambulans kaza yaptı. 3 yaralı

Kaza, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Örnekköy yakınlarında meydana geldi. Şemdinli'den aldıkları hastayı Yüksekova Devlet Hastanesi'ne bıraktıktan sonra dönüş yolunda kar yağışından dolayı yolun kayganlaşması ile sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ambulans devrildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye kazazedelerin meslektaşı olan 112 Acil Sağlık ekipleri ve jandarma intikal etti. Kazada yaralanan 3 sağlık personeli ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.