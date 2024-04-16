Motosiklet tıra çarptı: 1 ölü

Kaynak: İHA
Motosiklet tıra çarptı: 1 ölü
Konya’da meydana gelen kazada bir motosiklet tıra çaptı. Motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Konya Aksaray Kara yolunun 20. kilometresinde meydana gelen kaza ile ilgili alınan bilgiye göre, Konya istikametine U dönüşü yapmak isteyen R.T. idaresindeki tıra Aksaray'dan Konya yönüne gitmekte olan Yasin Konukçu yönetimindeki motosiklet çarptı.

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Çarpmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü savrulurken, yol kenarına park eden tır sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Gelen ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi intikal etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde motosiklet sürücüsü Yasin Konukçu’nun olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Polis ekipleri trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, kazada ölen motosiklet sürücüsünün cansız bedeni yapılan incelemelerden sonra Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tır sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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