Motosiklet tutkunları Bodrum’da buluşacak

Kaynak: İHA
Motosiklet tutkunları Bodrum’da buluşacak

Motosiklet tutukunları 3 günlük festival için Bodrum’da düzenlenecek. Yarından itibaren kapılarını açacak Uluslararası Bodrum Motofest’te adrenalin tutkunları için çok sayıda etkinlik yapılacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Uluslararası Bodrum MotoFest 4-6 Ekim tarihleri arasında Gümbet Dolgu alanında gerçekleştirilecek. Halka açık olarak gerçekleştirilecek festivalde, adrenalin dolu motosiklet gösterileri, sahne şovları ve Dj performansları yer alacak.

Nefes kesen gösterilere imza atan Birkan Polat’ın gösterisi, motosiklet tutkunlarına eşsiz görsel şölen oluşturacak. Festivalinin açılışında Necati ve Saykolar sahne alırken, 2’inci günde Retröbüs ve 3’üncü günde Kasamam grubu müzik severlere eğlenceli ve unutulmaz dakikalar yaşatacak.

Festivalin en önemli özelliği de, etkinlik süresince düzenlenecek olan çekilişlerden elde edilecek gelirin tamamı sokak hayvanlarına mama desteği olarak aktarılacak. Ayrıca katılımcılara daha güvenli sürüş teknikleri ve trafik kuralları hakkında bilgi verilecek.

Etkinliğin Bodrum turizmine katkı sağlayacağını söyleyen Organizasyon Komite Başkanı Selim Turan, “Güzel Bodrum’umuz, maviyle yeşilin kucaklaştığı, tarihin ve doğanın iç içe geçtiği eşsiz bir cennet. Bodrum, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri büyüleyen bir turizm merkezi. Güneşin, denizin ve benzersiz kültürel mirasın bir arada olduğu bu nadide şehrimizde, Bodrum turizmi her yıl daha da güçleniyor ve dünya sahnesinde hak ettiği yeri alıyor. Bu festival, sadece motosiklet tutkunları için değil, aynı zamanda Bodrum'un zenginliklerini yeniden keşfetmek için de bir fırsat olacak. Motofest ile Bodrum’un marka değerine katkı sunarken, misafirlerimize unutulmaz hatıralar yaşatacağız” dedi.

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