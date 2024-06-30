Motosiklet ve otomobil çarpıştı

Kaynak: İHA
Motosiklet ve otomobil çarpıştı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Korkunç kaza saat 16.30 civarlarında Göl yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçe merkezinden göl istikametine doğru seyreden S.P. (51) idaresindeki 16 SBP 69 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İ.D.(27) idaresindeki 16 BHJ 821 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Savrulan motosiklette bulunan sürücü İ.D ile birlikte motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan M.G. (37) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri geldi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan iki yaralı Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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