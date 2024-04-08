Motosiklete değeri kadar ceza yazıldı

Kaynak: İHA
Motosiklete değeri kadar ceza yazıldı
Karaman’da bir binanın önünde park halinde bulunan ve polis tarafından kovalanan bir motosiklete, değerine eşit bir para cezası kesildi.

Osmangazi Mahallesi’nde, trafik polisleri ‘Dur’ işareti yaptıkları 70 ABH 558 plakalı motosiklet sürücüsünün uyarıları dikkate almayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine, polis ekipleri ile motosiklet sürücüsü arasında bir kovalamaca yaşandı.

Sürücü, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı fakat motosiklet, 1067. Sokak’ta bir binanın önünde terk edilmiş halde bulundu. Polis ekiplerinin yürüttüğü operasyon sonucunda, yaşı küçük sürücü kısa sürede ele geçirildi.

Polis merkezine götürülen genç sürücüye, dur ihtarına uymama, ehliyetsiz araç kullanma, ters yönde sürme ve abartılı egzoz kullanma suçlarından toplamda 43 bin lira tutarında ceza kesildi. Trafikten men edilen motosiklet, çağrılan çekici yardımıyla otoparka taşındı.

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