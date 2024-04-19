Kendisine ceza yazılacağına sanan motorcu polisin nazik uyarısı karşısında ne yapacağını bilemedi

Kaynak: Haber Merkezi
Kendisine ceza yazılacağına sanan motorcu polisin nazik uyarısı karşısında ne yapacağını bilemedi
Sağdan gittiği için kendisine ceza yazılacağını düşünen bir motosiklet sürücüsü polis tarafından nazikçe uyarıldı.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde yer alan 2. Cadde üzerinde araçların sağından seyreden bir motokurye, polis tarafından durduruldu.

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Kendisine ceza kesileceğini zanneden kuryeye polisten ders niteliğinde bir tavsiye geldi. Polisin, motokuryeyi otomobil sürücüleri hakkında uyardığı diyalog kask kamerasına yansıdı. Kaydedilen görüntülerde polis, şu ifadeleri kullandı:

"ÜÇ KURUŞ İÇİN CANINI TEHLİKEYE ATMA"

“Araçların sağından gitme. Çünkü hiçbir sürücü kolay kolay sağ aynasına bakmıyor. Ortadan git diyemem ama en azından canını tehlikeye atmazsın. Çünkü sağdaki sola geçmek için soldaki de sağa geçmek için ortaya her zaman bakar ama senin gittiğin yöne kimse bakmaz. Sebebi ise sağda kaldırım var, kimse gelemez diye düşünür. Gidersen çarpabilirler ve sende yere düşersin. Canının kıymeti olsun biraz. Üç kuruş için canını tehlikeye atma.”

Polisin motosikletli sürücüye yaptığı uyarı sosyal medyanın gündemine otururken, polisin motosiklet sürücüsüne sergilediği tavır takdir topladı.

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