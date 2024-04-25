Motosikleti trafikten men edilen sürücünün tepkisi gündem oldu. ‘Çekiciye verecek param yok’

Kaynak: İHA
Motosikleti trafikten men edilen sürücünün tepkisi gündem oldu. ‘Çekiciye verecek param yok’
Zonguldak’ta abartılı egzoz kullandığı için motosiklet trafikten men edildi. Sürücü, polislere ‘çekiciye verecek param yok’ diyerek tepki gösterdi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri Gazipaşa Caddesi’nde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Uygulama sırasında abartılı egzoz kullanan Miraç A. kontrolündeki 67 ADP 834 plakalı motosiklet tespit edildi.

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Ekipler, motosiklet sürücüsü Miraç A.’ya abartı egzozdan 6 bin 439 lira cezai işlem uygulayarak trafikten men edip çekici yardımıyla kaldırılmasını istedi.

Motosiklet sürücüsü Miraç A. ekiplere çekiciye verecek parası olmadığını söyleyerek motoru geri almak istedi.

Ancak ekipler sürücü Miraç A.’ya yapacak bir şey olmadığını ve çekiciyle kaldırılacağı söyledi.

Motosiklet sürücüsünün çabaları yetersiz kalınca motosiklet çekici yardımıyla kaldırıldı.

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