Motosiklet'in çaptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

Manisa’nın Alaşehir ilçesi Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde 3 Şubat Cumartesi akşam saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada dört çocuk babası esnaf Cafer Özkan hayatını kaybetti. H.S. yönetimindeki 45 AKP 364 plakalı motosiklet Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan esnaf Cafer Özkan’a çarptı.

Kaza sonucu Cafer Özkan ağır yaralanırken motosiklet sürücüsü de kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cafer Özkan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü H.S. ise gözaltına alındı. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.