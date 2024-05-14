Motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı

Kaynak: İHA
Motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde motosiklet yayaya çarptı. Kaza sonucu motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Hamidiye mahallesi Park Caddesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Davut Ç. (29) idaresindeki 16 BIU 889 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hamza K.'ya (12) çarptı.

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Çarpmanın şiddetiyle devrilen motosikletin sürücüsü ile yaya Hamza K. yaralanırken, ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Hamza K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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